Сделай письмино разбор выделенных слов как частей речи! Эти слова: В лесу м встреч??ет! Срочно!
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Сделай письмино разбор выделенных слов как частей речи! Эти слова: В лесу м встреч??ет! Срочно!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.встречает - глагол в личной форме, отвечает на вопрос Что делает? 2. Начальная форма: ВСТРЕЧАТЬ 3 .ПМП( постоянные морфологические признаки): несовершенный вид переходный невозвратный 4. НМП ( непостоянные морфологические признаки ): настоящее время 3 лицо 5. Сказуемое
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