Определить количество букв и звуков в слове ест

Русский язык
Определить количество букв и звуков в слове ест
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