Определить объем 600 г этана
Химия
Определить объем 600 г этана
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Объём находится по формуле: V=n*Vm. где n- колличество вещ.,а Vm- молярныё объём газа, равный 22,4 л/моль
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