Определит падеж и склонение: 1. Посадил дед репку. 2. Давным-давно в городке на берегу Средиземного моря жил Джузеппе. Однажды ему попалось под руку полено. 3. Девочка взяла самую большую ложку и похлебала из самой большой чашк...

Русский язык

Определит падеж и склонение: 1. Посадил дед репку. 2. Давным-давно в городке на берегу Средиземного моря жил Джузеппе. Однажды ему попалось под руку полено. 3. Девочка взяла самую большую ложку и похлебала из самой большой чашки. 4. Вижу, вижу! Не садись на пенёк, не ешь пирожок! Неси бабушке, неси дедушке! 5. Звали его дядя Федор, потому что он был очень серьёзный и самостоятельный.

Автор: Гость