Определит падеж и склонение: 1. Посадил дед репку. 2. Давным-давно в городке на берегу Средиземного моря жил Джузеппе. Однажды ему попалось под руку полено. 3. Девочка взяла самую большую ложку и похлебала из самой большой чашк...
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Определит падеж и склонение: 1. Посадил дед репку. 2. Давным-давно в городке на берегу Средиземного моря жил Джузеппе. Однажды ему попалось под руку полено. 3. Девочка взяла самую большую ложку и похлебала из самой большой чашки. 4. Вижу, вижу! Не садись на пенёк, не ешь пирожок! Неси бабушке, неси дедушке! 5. Звали его дядя Федор, потому что он был очень серьёзный и самостоятельный.
Ответ(ы) на вопрос:
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1. В.п. 2. П.п. 3. В.п., Р.п. 4. В.п., Д.п. 5. Р.п.
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