Определить спряжение данных глаголов Знают (_) плывут (_) звенят (_) сверкают (_) щебечет (_) копает (_) желает (_) строит (_) любят(_) беседуют (_) гремят (_) летят(_)
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Определить спряжение данных глаголов Знают (_) плывут (_) звенят (_) сверкают (_) щебечет (_) копает (_) желает (_) строит (_) любят(_) беседуют (_) гремят (_) летят(_)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Знают-знать(1 спряжение) Плывут-Плыть(1 спряжение) Звенят-Звенеть(1 спр) Сверкают-сверкать(1 спр) Щебечут-щебетать(1 спр) Копает-копать(1 спр) Желает-желать(1 спр) Строит-Строить(2 спр) Любят-Любить(2 спр) Беседуют-беседовать(1 спр) Гремят-греметь(1 спр) летят-лететь(1 спр)
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