Пожалуйста помогите Номер 301 и 302
Математика
Пожалуйста помогите Номер 301 и 302
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) В Алматинской области: 1 667 143 - 1 643 278 = 23 865 2) В Астане: 639 311 - 602 684 = 36 627 3) В Костанайской области: 894 192 - 889 368 = 4 824 4)В Северо - Казахстанской области: 648 236 - 635 921 = 12 315
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