Определить степень окисления
Химия
Определить степень окисления
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Al⁺³2O⁻²3,Ba⁺²S⁺⁶O⁻²4,K⁺OH⁻, H⁺N⁺⁵O⁻²3, P⁺⁵2O⁻²5,Ca⁺²C⁺⁴O⁻²3, H⁺2Si⁺⁴O⁻²3,C⁻⁴H⁺4,C⁻³H⁺3Cl⁻,K⁺2Cr⁺⁶2O⁻²7
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