Определить тип связи в словосочетании ,,решить задачу"!
Русский язык
Определить тип связи в словосочетании ,,решить задачу"!
Ответ(ы):
Гость:
решить задачу-управление
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