Определить вариант с деепричастием несовершенного вида а) встретясь с другом в) наткнувшись на непонимание с) заперев дверь д) прочтя статью е) очень стараясь

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Определить вариант с деепричастием несовершенного вида а) встретясь с другом в) наткнувшись на непонимание с) заперев дверь д) прочтя статью е) очень стараясь
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ответ: е. Глагол, от которого образованно оное деепричастие: стараться. Что делать? Стараться.
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