Определить вариант с деепричастием несовершенного вида а) встретясь с другом в) наткнувшись на непонимание с) заперев дверь д) прочтя статью е) очень стараясь

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Определить вариант с деепричастием несовершенного вида а) встретясь с другом в) наткнувшись на непонимание с) заперев дверь д) прочтя статью е) очень стараясь

Автор: Гость