Дiалог на тему однокласники вибирають подарунок однокласнику

Гость: Гость:

На дворі: -Привіт!-Андрій -Привіт!-Коля -Ти знаєш, у Мишка, через декілька днів день народження?-Андрій -А давай підемо разом та придбаємо подарунок!-Коля -Добре!-Андрій В магазині: Добрий день!-продавець Добрий день!-хлопці Ми хочемо придбати хорошой подарунок однокласникові.-Коля Ось дивіться!-продавець Так! Альбом, іграшковий автомобіль, олівці, фломастери, зошити, книжки, конструтор ЛЕГО.-Андрій Давай оберемо конструктор ЛЕГО!-Андрій Добре друже, але це ще не все!-Коля А що?-Андрій Листівка!!!-Коля Декілька хвилин минуло: Ось ми беремо це!-хлопці Так! Конструктор-25 грн, листівка-8 грн, подарунковий пакет-32 грн. З Вас 65 грн.-продавець Тримайте!-Коля Дякую приходьте ще!-продавець Дякую. Допобачення!-хлопчики Допобачення