Напишите по 8 однокоренных слов к словам: УКАЗАТЬ и ПОДВОДИТЬ?
Русский язык
Напишите по 8 однокоренных слов к словам: УКАЗАТЬ и ПОДВОДИТЬ?
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Казаться, указ, указатель,кажеться, указательный водить, водитель, вода, подводка,
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