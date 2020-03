1. Укажите группу веществ, в которой перечислены только оксиды: А) K2O, CrO3, Cr2O3 Б) FeO, KOH, NO2 В) CO, CaO, NaCl Г) NO, CO, NaOH 2. Укажите гидроксид, который не подвергается термическому разложению: А) Zn(OH)2 Б) Cu(...

Химия

1. Укажите группу веществ, в которой перечислены только оксиды: А) K2O, CrO3, Cr2O3 Б) FeO, KOH, NO2 В) CO, CaO, NaCl Г) NO, CO, NaOH 2. Укажите гидроксид, который не подвергается термическому разложению: А) Zn(OH)2 Б) Cu(OH)2 В) NaOH Г) Al(OH)3 3. Укажите группу веществ, которая состоит только из сильных кислот: А) H3PO4, HNO3 Б) HClO4, H2SO4 В) HNO2, HI Г) HCl, H2SO3 4. Укажите кислоту, у которой валентность кислотного остатка равняется III: А) Нитратная Б) Ортофосфорная В) Сульфатная Г) Сульфитная 5. Укажите формулу сильного электролита: А) CH3COOH Б) H2SO3 В) H2SO4 Г) H2S 6. Укажите формулу вещества, при нагревании которого на воздухе проходит реакция разложения: А) ZnS Б) FeS2 В) KOH Г) Fe(OH)3 7. Укажите, какие химические связи есть в веществах, которые являются электролитами: А) Только неполярные ковалентные Б) Ионные и полярные ковалентные В) Неполярные ковалентные и полярные ковалентные Г) Только полярные ковалентные 8. Укажите формулу иона гидроксония: А) NH4+ Б) H3O+ В) OH- Г) H+ 9. Укажите пару формул веществ А и Б, которые участвуют в реакции А + Б = 2Na+ + 2OH-: А) Na, H2O Б) NaOH, H2O В) NaCl, H2O Г) Na2O, H2O 10. Укажите формулу вещества А, которое принимает участие в реакции, что отвечает сокращенному ионному уравнению: А + 2Н+ = СО2↑ + Н2О + Zn2+ : А) ZnO Б) ZnCO3 В) ZnCl2 Г) Zn(NO3)2 11. Укажите сумму всех коэффициентов: ZnS+O2→ZnO + SO2. А)9 Б)10 В)8 Г)11 12. Установите соответствие между формулами и названиями: А BaSO3 1 Барий сульфид Б BaS 2 Барий сульфит В Ba(HS)2 3 Барий гидросульфид Г BaSO4 4 Барий сульфат А) А — 4, Б — 3, В — 1, Г — 2 Б) А — 2, Б — 1, В — 3, Г — 4 В) А — 2, Б — 1, В — 4, Г — 3 Г) А — 2, Б — 4, В — 1, Г — 3 13. Установите соответствие между реагентами и типом реакции, которая происходит между ними: А Магний оксид и азотная кислота 1 Соединения Б Магний и хлор 2 Замещения В Магний и соляная кислота 3 Обмена А) А — 1, Б — 2, В — 3, Б) А — 2, Б — 3, В — 1 В) А — 2, Б —1, В — 3, Г) А — 3, Б — 1, В — 2 14. Газовая смесь содержит кислород объёмом 2,24 л и оксид серы (VI) объёмом 3,36 л. Объёмы газов приведены для н.у. Определите массу смеси: А) 12,8 г Б) 15,2 г В) 8,64 г Г) 4,7 г 15. Какой объём водорода (н.у.) выделяется при взаимодействии алюминия массой 5,4 г с раствором, в котором содержится 43,8 г хлороводорода? А) 6,72 л Б) 5, 55 л В) 4, 46 л Г) 8,78 л

