Многие в наше время задают себе вопрос устаревшее ли понятие любовь к родной земл?? раставте знаки препинания срочно помогите пж

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Многие в наше время задают себе вопрос устаревшее ли понятие любовь к родной земл?? раставте знаки препинания срочно помогите пж
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Многие, в наше время, задают себе вопрос....... устаревшее ли понятие - любовь к своей стране? в наше время - точно выделяется запятыми, после время точно тире
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