Переведите пожалуйста на казахский : 1)Человек должен быть терпеливым 2)У челове??а есть много способностей 3)Все спортсмены имеют крепкое телосложение 4)Заниматься легкой атлетикой полезно для здоровья 5)Тяжелая атлетика ...

Қазақ тiлi
Переведите пожалуйста на казахский : 1)Человек должен быть терпеливым 2)У челове??а есть много способностей 3)Все спортсмены имеют крепкое телосложение 4)Заниматься легкой атлетикой полезно для здоровья 5)Тяжелая атлетика подходит мальчикам 6)Не зря великий мыслитель говорил, что спорт полезен для здоровья 7)Это был короткий фильм Это фото словарика
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Гость:
Кажется так переводится))
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