Когда и почему командование русской армией было передано Кутузову?

Гость: Гость:

Александр I перед Отечественной войной 1812 года заявил,что будет командиром армии.Но так как Смоленская битва была проиграна,Александр признал,что (говоря простым языком) полководец он фиговый и вновь отдал командование мудрому полководцу Михаилу Илларионовичу Кутузову)).