Когда и почему командование русской армией было передано Кутузову?

История
Когда и почему командование русской армией было передано Кутузову?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Александр I перед Отечественной войной 1812 года заявил,что будет командиром армии.Но так как Смоленская битва была проиграна,Александр признал,что (говоря простым языком) полководец он фиговый и вновь отдал командование мудрому полководцу Михаилу Илларионовичу Кутузову)). 
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