Помогите решить таблицу 957
Математика
Помогите решить таблицу 957
Ответ(ы) на вопрос:
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Построчно первая: -10-(-8)=2, 2,2,-2. втораястрока: 50,50,-50, 50 третья: 60, 60, 40, -40 чевертая: 40, 40, -20, 20
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