Сторони трикутника дорівнюють 9 см, 10 см, 17 см, і дотикаються до кулі радіусом 5 см. Знайти: а) Площу трикутника б) Радіус перерізу кулі в) Площу перерізу кулі площиною трикутника г) Відстань від центра кулі до площини тр...

Геометрия

Сторони трикутника дорівнюють 9 см, 10 см, 17 см, і дотикаються до кулі радіусом 5 см. Знайти: а) Площу трикутника б) Радіус перерізу кулі в) Площу перерізу кулі площиною трикутника г) Відстань від центра кулі до площини трикутника ґ) Площу великого круга д) Кут між радіусом перерізу і радіусом кулі проведеного у точку дотику кулі зі стороною трикутника

Автор: Гость