Сторони трикутника дорівнюють 9 см, 10 см, 17 см, і дотикаються до кулі радіусом 5 см. Знайти: а) Площу трикутника б) Радіус перерізу кулі в) Площу перерізу кулі площиною трикутника г) Відстань від центра кулі до площини тр...
Геометрия
Сторони трикутника дорівнюють 9 см, 10 см, 17 см, і дотикаються до кулі радіусом 5 см. Знайти: а) Площу трикутника б) Радіус перерізу кулі в) Площу перерізу кулі площиною трикутника г) Відстань від центра кулі до площини трикутника ґ) Площу великого круга д) Кут між радіусом перерізу і радіусом кулі проведеного у точку дотику кулі зі стороною трикутника
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
A) S=√18*9*8*1=36 по формуле Герона б) S=pr, r=S/p, r=36/18=2 радиус сечения в) S=4π г) √25-4=√21 г`) S=25π d) cosα=2/5, α=frccos2/5
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