У какого животного длина тела больше чем, летучей мыши но меньше чем у сыча

Биология
У какого животного длина тела больше чем, летучей мыши но меньше чем у сыча
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Животное, у которого продолжительность жизни больше мышиной, но меньше сычиной - дятел.
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