А)2 1\5*2 б)4*1 1\2 в)1 1\3*9 г)3\7*2 1\3 д)7\8*5 1\3
Математика
А)2 1\5*2 б)4*1 1\2 в)1 1\3*9 г)3\7*2 1\3 д)7\8*5 1\3
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А)2 1/5*2= 2 1/10 = 2,1 б) 4*11/2=22 в) 11/3*9=11/27
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