В каких словах ударение падает на суффикс ищ срочно Огородище(огород-м.р.)-окончание-а Брюквища(брюква-жен.род) -окончание-а Салатище(салат-муж.род)-окончание-а Коровища(корова-жен.род)-окончание-а Телятище(теленок -муж.р...
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В каких словах ударение падает на суффикс ищ срочно Огородище(огород-м.р.)-окончание-а Брюквища(брюква-жен.род) -окончание-а Салатище(салат-муж.род)-окончание-а Коровища(корова-жен.род)-окончание-а Телятище(теленок -муж.род)-окончание-е Хвостище(хвост-муж.род)-окончание-е Носище(нос-муж.род)-окончание-е Бочищи(бок-муж.род)-окончание-и Копытища(копыто-ср.род)-окончание-а Киллограмища(киллограмм-муж.род),окончание-а Ямища(яма-жен.род)-окончание-а Соседища(сосед-муж.род)-окончание-а Сенища(сено-ср.род)-окончание-а Сынище(сын-муж.род)-окончание-е.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Хвостище, носище,бочищи,киллограмища,ямища,сынище.
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