Напишите пожалуйста сочетание-рассуждение на тему " Легко ли быть молодым?"

Гость: Гость:

Когда я задумываюсь на эту тему, мне вспоминаются слова из разных стихов и песен. Одни из них звучат так: «Вот когда я взрослым стану, и купаться захочу, влезу сам в большую ванну, оба крана откручу…». В одной известной песне поется: «Вот бы сразу взрослым стать, отдохнуть от детства…». И таких примеров масса. На самом деле, когда мы находимся в школьном возрасте, нам хочется поскорее вырасти, стать взрослыми, Мы уверены в том, что самостоятельная жизнь лучше. Будто бы в ней меньше проблем, а все те вопросы, которые у нас будут возникать, мы с легкостью решим. И вот наступает вступление во взрослую жизнь, и мы понимаем, как сильно заблуждались на этот счет. Мы снова хотим вернуться в детство, чтобы проблемы были менее сложными и серьезными. Это мир, в котором мы рассчитываем на помощь родителей. Я думаю, что каждый человек становится взрослым в разном возрасте. Все зависит от судьбы, от сложившихся обстоятельств. На некоторых молодых людей уже в 16 лет обрушиваются совсем недетские проблемы, которые приходится решать самостоятельно, не рассчитывая на родительскую помощь. А иные и в 35 лет остаются детьми – несамостоятельными, нерешительными, неуверенными в себе. Для родителей в любом случае мы навсегда останемся детьми, будь-то в 5, 15 или 45 лет. Безусловно, молодость – самая лучшая пора. Это период новых открытий, становления в жизни, обретения своей семьи. Мы впервые влюбляемся, испытываем настоящий фейерверк эмоций, впечатлений. Воспоминания эти забыть невозможно. Они пронесутся с нами всю жизнь до глубокой старости. Одни из них будут греть душу, радовать, волновать, будоражить. Другие будут ассоциироваться с какими-то грустными моментами, ведь в жизни все и всегда не бывает хорошо и ровно. В молодости все кажется проще. Долгое время мы уверены в том, что все можно исправить. У друзей попросить прощения, семью объединить. Главное, не опоздать это сделать, чтобы безвозвратно не упустить нужный момент, ведь тогда мы будем сожалеть об этом всю жизнь. Среди молодежи чаще можно встретить искренний смех, радость. Все чувства испытываются по-настоящему, ощущается вся гамма эмоций. Именно период молодости связан с выбором будущей профессии. От этого судьбоносного решения зависит многое в нашей дальнейшей жизни. Сложность может заключаться в том, что никто еще не отменял разницу во взглядах между поколениями. Родители не всегда понимают детей. По крайней мере, нам упорно так кажется. Наверняка когда мы сами станем родителями, то будем смотреть на аналогичные ситуации уже иначе, под другим углом. А пока это может привести к конфликтам, разногласиям, непониманию. Мы можем упрекнуть родителей в том, что они более приземленно смотрят на многие вещи, а на самом деле это опыт, которым они стараются поделиться с нами, чтобы мы не наделали своих ошибок и глупостей. Я думаю, быть молодым – это одновременно и сложно, и интересно. У нас еще недостаточно жизненного опыта, чтобы порой разрешить ту или иную ситуацию, но жизнь настолько интересна, что преподносит нам сюрпризы, наводит на правильные мысли, решения.