Помогите пожалуйста!!! Номер 103,105 надо решить задачи. Заранее спасибо!!!

Математика
Помогите пожалуйста!!! Номер 103,105 надо решить задачи. Заранее спасибо!!!
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)27+36=63(яблок) сорвали всего 2)63:9=7(пакетов) понадобится
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
От данных слов образуй имена прилагательные.Подбери к ним подходящие по смыслу имена существительные во множественном числе.Напиши словосочетания:Л...
Ответить
Русский язык
Напишите по 8 однокоренных слов к словам: УКАЗАТЬ и ПОДВОДИТЬ?
Ответить
Литература
Сокращение, повести "Детство" Л.Н.Толстой ПОЖАЛУЙСТА пожалуйста пожалуйста пожалуйста
Ответить
Қазақ тiлi
Пожалуйста напишите сочинение "моё детство" на казакском с переводам зарание спасибо (извините я не грамотный)
Ответить
Русский язык
В каких словах ударение падает на суффикс ищ срочно Огородище(огород-м.р.)-окончание-а Брюквища(брюква-жен.род) -окончание-а Салатище(салат-...
Ответить