Помогите пожалуйста!!! Номер 103,105 надо решить задачи. Заранее спасибо!!!
Математика
Помогите пожалуйста!!! Номер 103,105 надо решить задачи. Заранее спасибо!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)27+36=63(яблок) сорвали всего 2)63:9=7(пакетов) понадобится
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