Определите чётность (нечётность) функции у=х(х^2-3)
Алгебра
Определите чётность (нечётность) функции у=х(х^2-3)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Чтобы проверить чётность(нечётность) функции, надо в формулу вместо "х" подставить "-х". Если функция не изменится, значит, она чётная. если изменит знак, то нечётная. Мы же вместо "х" подставляем "-х"! Давай на простом примере посмотрим. Пусть дана f(x) = x^4 Надо проверить её на чётность(нечётность) Ищем f(-x) = (-x)^4 = x^4 = f(x) . Всё функция f(x) - чётная. Другой пример: f(x) = x^3. Надо эту функцию проверить на чётность(нечётность) Ищем f(-x) = (-x)^3 = -x^3= - f(x). Явно видно, что f(x) - нечётная.
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