Определите давление керосина на дно цистерны если уровень керосина в цистерне 2 м. плотность керосина 800кг/м3

Физика
Определите давление керосина на дно цистерны если уровень керосина в цистерне 2 м. плотность керосина 800кг/м3
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
P=pgh=800*10*2=16000 Па=16 кПа
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