Определите давление керосина на дно цистерны если уровень керосина в цистерне 2 м. плотность керосина 800кг/м3

Физика

Определите давление керосина на дно цистерны если уровень керосина в цистерне 2 м. плотность керосина 800кг/м3

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