Определите форму мышления: Презентация-это последовательность слайдов,содержащих мультимедийные объекты. а)понятие б)суждение в)умозаключение
Информатика
Определите форму мышления: Презентация-это последовательность слайдов,содержащих мультимедийные объекты. а)понятие б)суждение в)умозаключение
Ответ(ы) на вопрос:
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Правилюный ответ под буквой а)
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