Определите изобразительно-выразительные средства в стихотворение Города и годы

Литература
Определите изобразительно-выразительные средства в стихотворение Города и годы
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Эпитеты:Старый Лондон,Ослепительный Неаполь,Запах жареных каштанов,в жизни этой бренной,У последнего порога. олицетворение: Лондон пахнет ромом, Неаполь Пахнет, Город Гамбург пахнет снедью,Севилья пахнет кожей,Сердце жадно надышалось, не может вспомнить Сердце,толпятся тени
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