Определите изобразительно-выразительные средства в стихотворение Города и годы

Гость: Гость:

Эпитеты:Старый Лондон,Ослепительный Неаполь,Запах жареных каштанов,в жизни этой бренной,У последнего порога. олицетворение: Лондон пахнет ромом, Неаполь Пахнет, Город Гамбург пахнет снедью,Севилья пахнет кожей,Сердце жадно надышалось, не может вспомнить Сердце,толпятся тени