10 песен в которых раскрываются самые главные черты русского характера (народные)
Литература
10 песен в которых раскрываются самые главные черты русского характера (народные)
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Гость:
Русский танец как историческое явление. Национальные истоки танцев славян. Влияние прикладных искусств на возникновение и развитие славянской хореографии. Богатство форм русской хореографии. Специфические особенности русского народного танца Сибири.
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