Приведите примеры , по которым можно судить о влиянии учителя на сельчан

Литература
Приведите примеры , по которым можно судить о влиянии учителя на сельчан
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Рассказ "Фотография на которой меня нет" там учитель влиял на сельчан.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Запиши словочетание по образцу
Ответить
Физика
Увеличится или уменьшится КПД идеальной тепловой машины, если тем-пературу нагре??ателя уменьшить на 100 ºС, а температуру холодильника уменьшить н...
Ответить
Русский язык
Определи вид предложения.какие нужны знаки препинания в конце предложений?
Ответить
Математика
Турист от леса к озеру прошёл 45км,а от озера до деревни 9км.во сколько раз короче путь от озера до деревни,чем путь от леса до деревни
Ответить
География
СРОЧНО как помагает географическая карта медикам в борьбе с болезнями
Ответить