Приведите примеры , по которым можно судить о влиянии учителя на сельчан
Литература
Приведите примеры , по которым можно судить о влиянии учителя на сельчан
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Рассказ "Фотография на которой меня нет" там учитель влиял на сельчан.
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