Увеличится или уменьшится КПД идеальной тепловой машины, если тем-пературу нагре??ателя уменьшить на 100 ºС, а температуру холодильника уменьшить на 50ºС?

Физика

Увеличится или уменьшится КПД идеальной тепловой машины, если тем-пературу нагре??ателя уменьшить на 100 ºС, а температуру холодильника уменьшить на 50ºС?

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