Определите, к каким классам органических соединений относятся вещества

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Основные классы органических соединений * Углеводороды — соединения, состоящие только из атомов углерода и водорода. Они в свою очередь делятся на: o Насыщенные — не содержат кратные связи в своей структуре. o Ненасыщенные — имеют в своём составе хотя бы одну двойную и/или тройную связь. o С открытой цепью o С замкнутой цепью — содержат цикл К ним относятся алканы, алкены, алкины, диены, циклоалканы, арены. * Соединения с гетероатомами в функциональных группах — соединения, в которых углеродный радикал R связан с функциональной группой. По характеру функциональных групп делятся на: o Галогенсодержащие o Спирты, фенолы o Простые эфиры (этеры) o Сложные эфиры (эстеры) o Соединения, содержащие карбонильную группу + Альдегиды + Кетоны + Хиноны o Соединения, содержащие карбоксильную группу (Карбоновые кислоты, сложные эфиры) o Серосодержащие соединения o Азотсодержащие соединения o Металлоорганические соединения * Гетероциклические — содержат гетероатомы в составе кольца. Различаются по числу атомов в цикле, по виду гетероатома, по количеству гетероатомов в цикле. * Органического происхождения — как правило соединения очень сложной структуры, зачастую принадлежат сразу к нескольким классам органических веществ, часто полимеры. Из-за этого их сложно классифицировать и их выделяют в отдельный класс веществ. * Полимеры — вещества очень большой молекулярной массы, которые состоят из периодически повторяющихся фрагментов — мономеров. Строение органических молекул Органические молекулы в основном образованы ковалентными неполярными связями C—C, или ковалентными полярными типа C—O, C—N, C—Hal. Согласно октетной теории Льюиса и Косселя молекула является устойчивой, если внешние орбитали всех атомов полностью заполнены. Для таких элементов как C, N, O, Галогены необходимо 8 электронов, чтобы заполнить внешние валентные орбитали, для водорода необходимо только 2 электрона. Полярность объясняется смещением электронной плотности в сторону более электроотрицательного атома. Классическая теория валентных связей не в состоянии объяснить все типы связей, существующие в органических соединениях, поэтому современная теория использует методы молекулярных орбиталей и квантовохимические методы.