Определите, какое содержание следует вкладывать в понятие политической централи??ации: а) подчинение большой территории одному монарху; б) объединение нескольких ранее самостоятельных государств; В) усиление центральной влас...
История
Определите, какое содержание следует вкладывать в понятие политической централи??ации: а) подчинение большой территории одному монарху; б) объединение нескольких ранее самостоятельных государств; В) усиление центральной власти путем создания механизмов реализации его решений.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ответ: в) Если привести пример, то можно упомянуть о политической системе СССР, где все субъекты подчинялись центру, то есть столице СССР.
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