Определите количество вещества золота и серебра, которое содержится в обручальном кольце массой 3,75 г и пробой 585 градусов .
Химия
Определите количество вещества золота и серебра, которое содержится в обручальном кольце массой 3,75 г и пробой 585 градусов .
Ответ(ы):
Гость:
Проба золотого изделия указывает на содержание золота. Изделие с пробой 585 содержит 58,5% золота и 100-58,5=41,5% серебра. Масса золота, содержащегося в кольце составляет: 3,75*58,5/100=2,19 г Масса серебра, содержащегося в кольце: 3,75-2,19=1,56 г
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