Какой жескости следует использовать пружину, чтобы груз массой 0,1 кг совершал сво??одные колебания с периодом 0,3 с?

Физика
Какой жескости следует использовать пружину, чтобы груз массой 0,1 кг совершал сво??одные колебания с периодом 0,3 с?
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