Как называется нижний конец гидры

Гость: Гость:

Гидра ведёт сидячий образ жизни, но может и менять своё место. В этом случае она вытягивается вдоль поверхности подводного предмета, на котором сидит, прикрепляется к нему своим верхним концом, перемещает туда же и свой нижний конец, а затем повторяет те же движения снова и таким способом медленно «шагает» по поверхности растений или по дну аквариума (рис. 49). Прикрепившись к месту, гидра вытягивает свои щупальца, и, когда их коснётся какой-нибудь проплывающий мимо маленький рачок (из тех, что называют «водяными блохами» и циклопами), он сразу лишается способности к движению и становится добычей гидры. Щупальца гидры изгибаются, направляя пойманную добычу через ротовое отверстие во внутреннюю полость, где она подвергается перевариванию.