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A^2-25 разложите на множители
Алгебра
A^2-25 разложите на множители
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(а-5)*(а+5) ............................
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