Лесник для своей пасеке заказал 25 новых ульев. За 10 ульев вместе с доставкой надо заплатить 1800 рублей. Доставка стоит 200 рублей, при покупке более 20 ульев их доставка осуществляется бесплатно. Сколько рублей заплатил лесн...

Математика

Лесник для своей пасеке заказал 25 новых ульев. За 10 ульев вместе с доставкой надо заплатить 1800 рублей. Доставка стоит 200 рублей, при покупке более 20 ульев их доставка осуществляется бесплатно. Сколько рублей заплатил лесник за свой заказ?

Автор: Гость