Який об,єм газу виділиться (н.у), якщо нагрівати за високої температури мпгній карбонат масою 336 г?

Гость: Гость:

Дано: m(MgCO₃)=336г. Vm=22,4л./моль --------------------- m(газа)-? 1. Находим молярную массу карбоната магния: M(MgCO₃)= 24+12+16x3=84г./моль 2. Находим количество вещества n карбоната магния в 336г.: n=m÷M n(MgCO₃)=m(MgCO₃)÷M(MgCO₃)=336г.÷84г./моль=4моль 3. Записываем уравнение реакции разложения карбоната магния при нагревании: MgCO₃ +t = MgO + CO₂ 4. Анализируем уравнение реакции: при разложении 1моль карбоната натрия образуется 1моь оксида углерода(lV), значит если будет разлагаться 4 моль карбоната магния то образуется 4 моль оксида углерода(lV) 5. Определяем объем оксида углерода(lV) количеством 4моль: V=n x Vm V(CO₂)=n(CO₂) x Vm = 4мольх22,4л./моль=89,6л.CO₂ 6. Ответ: при разложении карбоната магния массой 336г образуется 4моль оксида углерода(lV) объемом 89,6л.