Який об,єм газу виділиться (н.у), якщо нагрівати за високої температури мпгній карбонат масою 336 г?
Химия
Який об,єм газу виділиться (н.у), якщо нагрівати за високої температури мпгній карбонат масою 336 г?
Ответ(ы):
Гость:
Дано: m(MgCO₃)=336г. Vm=22,4л./моль --------------------- m(газа)-? 1. Находим молярную массу карбоната магния: M(MgCO₃)= 24+12+16x3=84г./моль 2. Находим количество вещества n карбоната магния в 336г.: n=m÷M n(MgCO₃)=m(MgCO₃)÷M(MgCO₃)=336г.÷84г./моль=4моль 3. Записываем уравнение реакции разложения карбоната магния при нагревании: MgCO₃ +t = MgO + CO₂ 4. Анализируем уравнение реакции: при разложении 1моль карбоната натрия образуется 1моь оксида углерода(lV), значит если будет разлагаться 4 моль карбоната магния то образуется 4 моль оксида углерода(lV) 5. Определяем объем оксида углерода(lV) количеством 4моль: V=n x Vm V(CO₂)=n(CO₂) x Vm = 4мольх22,4л./моль=89,6л.CO₂ 6. Ответ: при разложении карбоната магния массой 336г образуется 4моль оксида углерода(lV) объемом 89,6л.
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