Каковы особенности голосеменных,отличающие их от других высших растений?

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Одно из самых важных осебенностей и отличий, голосеменных растений от покрытосеменных, это незащищёные семена, так же голосеменные растения не имеют цветка и плода. Примеры голосеменных: Ель, пихта, лиственница, туя, сосна, кедр..