Определите КПД рычага 1 рода, с помощью которого груз массой m= 40 кг был поднят на высоту h1 =0.30 м. Конец плеча рычага, на который действовала сила F =250 Н, опустился на расстояние h2= 0.60м.
Физика
Определите КПД рычага 1 рода, с помощью которого груз массой m= 40 кг был поднят на высоту h1 =0.30 м. Конец плеча рычага, на который действовала сила F =250 Н, опустился на расстояние h2= 0.60м.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Η=Aполезная/Aзатраченная/*100% Aполезная тут mgh Aзатраченная Fh2 η=mgh/Fh2*100% η=120/150*100%=80%
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