Определите КПД рычага 1 рода, с помощью которого груз массой m= 40 кг был поднят на высоту h1 =0.30 м. Конец плеча рычага, на который действовала сила F =250 Н, опустился на расстояние h2= 0.60м.

Физика

Определите КПД рычага 1 рода, с помощью которого груз массой m= 40 кг был поднят на высоту h1 =0.30 м. Конец плеча рычага, на который действовала сила F =250 Н, опустился на расстояние h2= 0.60м.

Автор: Гость