Решить систему матричным методом: 2x-y+z=2 3x+2y+2z =-2 x-2y+z=1

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Получается А= 2 -1 1 3 2 2 1 -2 1 |А|= 5 Матрица алгебраических дополнений будет: 6 -1 -8 -1 1 3 -4 -1 7 Обратная матрица будет: 1,2 -0,2 -0,8 -0,2 0,2 -0,2 -1,6 0,6 1,4 При умножении обратной матрицы на матрицу свободных членов получаем: 2,4+0,4-0,8 -0,4-0,4-0,2 -3,2-1,2+1,4 Вычислив получаем 2 -1 -3 То есть Х=2, у=-1, z=-3 Это без фото