Действие этого произведения в соответствии с канонами классицизма продолжается ??дни сутки. 1) мещанин во дворянстве 2)старик и море 3)белые ночи 4)после бала
Литература
Действие этого произведения в соответствии с канонами классицизма продолжается ??дни сутки. 1) мещанин во дворянстве 2)старик и море 3)белые ночи 4)после бала
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) "Мещанин во дворянстве"
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