Действие этого произведения в соответствии с канонами классицизма продолжается ??дни сутки. 1) мещанин во дворянстве 2)старик и море 3)белые ночи 4)после бала

Литература

Действие этого произведения в соответствии с канонами классицизма продолжается ??дни сутки. 1) мещанин во дворянстве 2)старик и море 3)белые ночи 4)после бала

Автор: Гость