6 13/24-((14 7/24- 10 31/48)-(2 3/4-1 7/12))-1 1/16

Математика
6 13/24-((14 7/24- 10 31/48)-(2 3/4-1 7/12))-1 1/16
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