Определите минимальное число членов прогрессии 4,6,8...,которые нужно взять, чтобы и?? сумма была больше 154.
Алгебра
Определите минимальное число членов прогрессии 4,6,8...,которые нужно взять, чтобы и?? сумма была больше 154.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дана арифметическая прогрессия, где: n<-14, n>11 n>0, n∈N (натуральное число) Отсюда следует, что n>11. Значит, минимальное число членов - 12. Ответ: 12 членов прогрессии
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