Определите минимальное число членов прогрессии 4,6,8...,которые нужно взять, чтобы и?? сумма была больше 154.

Алгебра
Определите минимальное число членов прогрессии 4,6,8...,которые нужно взять, чтобы и?? сумма была больше 154.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дана арифметическая прогрессия, где: n<-14, n>11 n>0, n∈N (натуральное число) Отсюда следует, что n>11. Значит, минимальное число членов - 12. Ответ: 12 членов прогрессии
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