Определите минимальное число членов прогрессии 4,6,8...,которые нужно взять, чтобы и?? сумма была больше 154.

Алгебра

Определите минимальное число членов прогрессии 4,6,8...,которые нужно взять, чтобы и?? сумма была больше 154.

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