Пожалуйста решите задачу из контрольной работы на тему "Системы уравнений ": Некоторое двузначное число на 9 больше суммы его цифр ,а квадрат этого числа на 195 больше квадрата его цифры десятков. Найдите это число. Пожалуйста ...

Алгебра
Пожалуйста решите задачу из контрольной работы на тему "Системы уравнений ": Некоторое двузначное число на 9 больше суммы его цифр ,а квадрат этого числа на 195 больше квадрата его цифры десятков. Найдите это число. Пожалуйста решите,очень срочно надо.Заранее спасибо.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это число 14 14=1+4+9 14*14=196=1+195
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Опишите случай из своей жизни о котором в последствии вам пришлось пожелеть
Ответить
Математика
Плиз прошу помочь задачками
Ответить
Английский язык
Сочинение про друзей по англ-яз
Ответить
Биология
Якими не можуть бути порічки?
Ответить
Алгебра
4х в квадрате - 4х плюс 1
Ответить