Пожалуйста решите задачу из контрольной работы на тему "Системы уравнений ": Некоторое двузначное число на 9 больше суммы его цифр ,а квадрат этого числа на 195 больше квадрата его цифры десятков. Найдите это число. Пожалуйста ...

Алгебра

Пожалуйста решите задачу из контрольной работы на тему "Системы уравнений ": Некоторое двузначное число на 9 больше суммы его цифр ,а квадрат этого числа на 195 больше квадрата его цифры десятков. Найдите это число. Пожалуйста решите,очень срочно надо.Заранее спасибо.

Автор: Гость