4х в квадрате - 4х плюс 1
Алгебра
4х в квадрате - 4х плюс 1
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4xˇ2=(2x)ˇ2 2.2x.1=4x 4xˇ2 -4x +1 = (2x-1)ˇ2
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