4х в квадрате - 4х плюс 1

Алгебра
4х в квадрате - 4х плюс 1
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4xˇ2=(2x)ˇ2 2.2x.1=4x 4xˇ2 -4x +1 = (2x-1)ˇ2
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Помогите написать историю по картинкам ехали два медведя на велосипеди один медв??дь слез и покатил велосипед на котором сидел другой медведь.это з...
Ответить
Биология
В чём сходство удода со скунсом?
Ответить
Математика
Когда даше было столько лет, сколько мише сейчас, им вместе было 14лет ,когда мише б??дет столько лет, сколько сейчас даше, им вместе будет 46лет, ...
Ответить
Биология
Что такое агроценоз?отличие от природных сообществ? выход из экологического туп??ка? биологический метод борьбы с вредителями? агроэкосистемы
Ответить
Математика
С аэродрома одновременно поднялись воздухе два самолёта и направились в противоположные направления .через три часа расстояние между ними было 4410...
Ответить