Что такое агроценоз?отличие от природных сообществ? выход из экологического туп??ка? биологический метод борьбы с вредителями? агроэкосистемы
Биология
Что такое агроценоз?отличие от природных сообществ? выход из экологического туп??ка? биологический метод борьбы с вредителями? агроэкосистемы
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Агроценоз - искусственно созданный человеком, искусственная экосистема; образованы человеком, доминирует культивируемая культура, небольшое видовое разнообразие, неустойчивы, нет саморегуляции, используется дополнительно энергия человека, незамкнутый и неполный круговорот веществ; культивирование нескольких культур, либо обратный возврат в природную экосистему; борьба с помощью хищных или паразитарных организмов; агроэкосистемы - экосистемы, созданные человеком для получение сельскохозяйственной продукции или отдыха
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