С аэродрома одновременно поднялись воздухе два самолёта и направились в противоположные направления .через три часа расстояние между ними было 4410 км .определите скорость первого самолёта если скорость второго 620 км/ ч.

Математика

С аэродрома одновременно поднялись воздухе два самолёта и направились в противоположные направления .через три часа расстояние между ними было 4410 км .определите скорость первого самолёта если скорость второго 620 км/ ч.

Автор: Гость