С аэродрома одновременно поднялись воздухе два самолёта и направились в противоположные направления .через три часа расстояние между ними было 4410 км .определите скорость первого самолёта если скорость второго 620 км/ ч.
Математика
С аэродрома одновременно поднялись воздухе два самолёта и направились в противоположные направления .через три часа расстояние между ними было 4410 км .определите скорость первого самолёта если скорость второго 620 км/ ч.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)620 ×3=1860 (км)- прошёл 2 самолёт 2)4410-1860=2550 (км)-прошёл 1 самолёт 3)2550÷3=850 (км/ч)-была скорость 1 самолёта
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