Когда даше было столько лет, сколько мише сейчас, им вместе было 14лет ,когда мише б??дет столько лет, сколько сейчас даше, им вместе будет 46лет, найдите возраст Миши и возросли даши.

Математика
Когда даше было столько лет, сколько мише сейчас, им вместе было 14лет ,когда мише б??дет столько лет, сколько сейчас даше, им вместе будет 46лет, найдите возраст Миши и возросли даши.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Было Даше 11, Мише 3. сейчас Даше 19, Мише 11. когда исполнится Даше 27, а Мише 19, вместе им будет 46 лет
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