Когда даше было столько лет, сколько мише сейчас, им вместе было 14лет ,когда мише б??дет столько лет, сколько сейчас даше, им вместе будет 46лет, найдите возраст Миши и возросли даши.

Математика

Когда даше было столько лет, сколько мише сейчас, им вместе было 14лет ,когда мише б??дет столько лет, сколько сейчас даше, им вместе будет 46лет, найдите возраст Миши и возросли даши.

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