Якими не можуть бути порічки
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Якими не можуть бути порічки
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Гость:
Синими,фиолетовыми,голубыми,желтыми,серебряными,золотыми,(если не могут) а если могут то красными и белыми )))
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