Купили 7 рулонов обоев. Ширина рулона 90 сантиметров, длина обоев в рулоне 14 метров. Хватит ли купленных обоев для того, чтобы оклеить комнату. Высота - 3 метра 5 дециметра Ширина - 4 метров Длина - 6 метров.

Математика

Купили 7 рулонов обоев. Ширина рулона 90 сантиметров, длина обоев в рулоне 14 метров. Хватит ли купленных обоев для того, чтобы оклеить комнату. Высота - 3 метра 5 дециметра Ширина - 4 метров Длина - 6 метров.

Автор: Гость