Купили 7 рулонов обоев. Ширина рулона 90 сантиметров, длина обоев в рулоне 14 метров. Хватит ли купленных обоев для того, чтобы оклеить комнату. Высота - 3 метра 5 дециметра Ширина - 4 метров Длина - 6 метров.
Математика
Купили 7 рулонов обоев. Ширина рулона 90 сантиметров, длина обоев в рулоне 14 метров. Хватит ли купленных обоев для того, чтобы оклеить комнату. Высота - 3 метра 5 дециметра Ширина - 4 метров Длина - 6 метров.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
7*90*1400=882000 см² площадь обоев 350*(400+600)*2=700000см² площадь комнаты ответ хватит
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